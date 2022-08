Alertă în sud-estul Ucrainei. Două obuze rusești au căzut aproape de centrala nucleară de la Zaporojie

O linie electrica de înaltă tensiune de la centrala sa nucleară din Zaporojie, Ucraina, a fost lovită vineri de bombardamentele ruseşti, dar centrala funcţionează în continuare şi că nu au fost detectate emisii radioactive, anunță operatorul ucrainean de stat din domeniul energiei nucleare Energoatom, citat de Reuters.

Centrală nucleară de la Zaporojie, considerată cea mai mare în Europa, situată la aproximativ 200 km nord-vest de oraşul-port Mariupol ocupat de ruşi, se află într-o zonă aflată de asemenea sub controlul forţelor ruse încă de la începutul lunii martie.

În apropiere de zona industrială a centralei atomo-electrice din Zaporojie ca urmare a bombardamentelor invadatorilor ruşi au fost înregistrate trei „sosiri”, scrie Energoatom pe Telegram, referindu-se la trei obuze căzute în acel perimetru, potrivit agenţiei de presă Unian.

A fost afectată o linie electrică de înaltă tensiune a autotransformatorului GRP de 330 kV al centralei din Zaporojie, conform agenţiei de presă citate.

De asemenea, Nexta a publicat pe Twitter imagini care surprind rezultatele bombardamentului.

The occupied #Energodar and the #Zaporozhye Nuclear Power Plant were shelled

The Armed Forces of #Ukraine and the #Russian Federation blame each other for what happened. pic.twitter.com/wnIya3fT3A