Cel puţin 11 persoane au fost rănite duminică, 29 septembrie, într-o serie de atacuri ruse la Zaporojie, în sudul Ucrainei, anunţă serviciile ucrainene de salvare.

Capitala regiunii a fost vizată intensiv în mai multe ”atacuri aeriene masive” în zori, anunţă într-un comunicat salvatorii.

”Un imobil şi şase case situate în diferite cartiere ale oraşului (Zaporojie) au suferit distrugeri importante”, anunţă salvatorii.

În total, 42 de salvatori se aflau la faţa locului să ajute eventuale persoane blocate sub dărâmături, anunţă ei.

