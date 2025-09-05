Directorul companiei ruse de energie atomică Rosatom, Alexei Likhachev, a declarat, vineri, că firma este gata să discute cu compania americană Westinghouse problema combustibilului nuclear de la centrala nucleară din Zaporojie, Ucraina, a raportat agenția de știri RIA, potrivit Reuters.

În iunie, Rusia a solicitat agenției de supraveghere nucleară a ONU să medieze între Moscova și Washington pentru a rezolva problema combustibilului nuclear american stocat la centrala ucraineană controlată de forțele ruse.

Westinghouse și oficialii americani din domeniul energiei au ridicat anterior probleme legate de proprietatea intelectuală cu Rusia în legătură cu problema combustibilului, potrivit lui Likhachev.

Centrala nucleară de la Zaporojie, de mare interes pentru Vladimir Putin

Centrala de la Zaporojie este importantă pentru Federația Rusă. Astfel, pe lângă Crimeea, Vladimir Putin va continua să ceară recunoașterea internațională ca aparținând Rusiei a încă patru teritorii.

„În orice caz, Rusia își dorește Donbasul - Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. La Zaporojie există centrala nucleară, cea mai mare din Europa, care poate asigura estului Ucrainei, ocupat de Rusia, energia electrică necesară. De Herson are nevoie pentru a se duce în Crimeea, pe calea ferată, nu pe acel pod pe care ucrainenii îl pot arunca în aer de fiecare dată. Liniile roșii ale Rusiei sunt foarte clare, la ora actuală. La fel și liniile lui Zelenski,” a explicat generalul Grumaz, pentru Ziare.com.

