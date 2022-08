Experții think-tank-ului internațional Institutul pentru Studiul Războiului au analizat tactica extrem de nocivă folosită de Rusia la centrala nucleară de la Zaporojie.

"Mai multe publicații occidentale și ucrainene au difuzat știri, probabil false, despre un general rus care ar amenința că va distruge cea mai mare instalație nucleară din Europa, centrala atomică Zaporojie ocupată de ruși, dacă Rusia va fi forțată să piardă controlul complexului energetic.

Articolele au distribuit o captură de ecran de pe site-ul de socializare rus Vkontakte, care susținea că îl citează pe șeful rus al garnizoanei de ocupație din Zaporojie, generalul-maior Valery Vasilev, afirmând că Rusia a exploatat CNE Zaporojie și că uzina va fi „ori pământ rusesc, ori un deșert ars”.

Captura de ecran părea a fi un reportaj postat într-un grup Vkontakte al publicației ruse Lenta Novosti Zaporojie.

Oficialii publicației au afirmat ulterior că respectiva captura de ecran a fost preluată de pe o pagină falsă a ziarului și au negat că ar fi scris vreun articol pe acest subiect.

Chiar și Ministerul rus al Apărării a condamnat articolele pe tema presupusei declarații a generalului și a susținut că Vasilev se afla în Uzbekistan la momentul în care ar fi făcut declarația privitoare la distrugerea centralei de la Zaporojie.

Indiferent de originea (sau existența) postării inițiale, articolele sunt necredibile. Se bazează pe o informație obținută indirect și nu citează o declarație oficială sau o declarație făcută pe vreun site oficial rusesc de știri sau pe site-ul guvernului rus.

Probabil că această raportare greșită distrage atenția de la riscurile foarte reale ale militarizării de către Rusia a CNE Zaporojie, care poate include minarea uzinei și aproape sigur include depozitarea nesigură a armamentului militar în apropierea reactoarelor nucleare și a instalațiilor de depozitare a deșeurilor nucleare.

Jurnaliștii de la Bellingcat au prezentat un videoclip filmat din dronă al centralei nucleare Zaporojie, care a fost distribuit de publicație rusă de opoziție The Insider pe 5 august.

More Russian military equipment is being set-up at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant in Enerhodar, a new drone video shows. Here's small thread with geo-locations and recent @planet high-resolution satellite imagery showing new military positions and strike impacts🧵1/x https://t.co/BPJa88tbUN pic.twitter.com/YM1TB4fI5M