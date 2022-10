Directorul Agenției Internaționale a Energiei Atomice, în drum spre Kiev după ce Putin a decretat centrala Zaporojie pământ rusesc

Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi anunţă miercuri, 5 noiembrie, că se află în drum către Kiev pentru a discuta despre gestionarea Centralei Nucleare Zaporijjea, în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin tocmai a semnat un decret prin care Rusia îşi însușește această centrală, devenită ”proprietate federală” rusă, relatează AFP.

”(Ne aflăm) în drum către Kiev, în vederea unor întâlniri importante. Necesitatea unei Zone de Siguranţă şi Protecţie (NSSPZ) în jurul Centralei Nucleare Zaporijjea este acum mai urgentă ca nicodată”, anunţă într-un mesaj postat pe Twitter directorul AIEA.

Preşedintele rus Vladimir Putin a preluat miercuri sub controlul Rusiei, printr-un decret, Centrala Nucleară Zaprijjea, cea mai mare centrală nucleară din Europa, care devine astfel o ”proprietate federală”.

Centrala Nucleară Zaporijjea este ocupată de către trupe ruse de mai multe luni, însă este gestionată de către ingineri ucraineni.

”Guvernul se va asigura ca instalaţiile nucleare ale acestei centrale (...) să fie acceptate ca proprietate federală”, se arată în acest decret, publicat în contextul în care se profilează o vizită în Ucraina a directorului Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA) Rafael Grossi.

Centrala Nucleară Zaporijjea, situată în regiunea ucraineană Zaporijjea, anexată de Putin vineri alături de regiunile ucrainene Herson (sud), Doneţk şi Lugansk (est), este ocupată de armata rusă de la începutul lui martie.

Ukrainian #ZaporizhzhiaNPP employees have been threatened that they may be forced to fight on the side of the occupiers if they do not sign documents on their transfer to work for the #Russian state-owned company "Rosatom".

Ads

📰BBC pic.twitter.com/9nm9aGrte5