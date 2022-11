Kremlinul susține că nu își va retrage trupele din centrala nucleară Zaporojie deși oficiali ucraineni declară exact opusul

Rusia nu are de gând să-și retragă trupele din zona centralei nucleare din Zaporojie, cea mai mare din Europa.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, precizează că Moscova nu are în plan o retragere din zona Zaporojie.

”Peskov spune că Rusia nu își va retrage trupele din Enerhodar și din centrala nucleară din Zaporojie”, arată agenția Nexta pe Twitter.

#Peskov said that #Russia is not going to withdraw its troops from #Enerhodar and the #Zaporizhzhia nuclear power plant. pic.twitter.com/hf6pJ0WcMi