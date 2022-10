Șeful centralei nucleare de la Zaporojie, răpit de ruși. ”A fost reținut cu forța, legat la ochi și dus într-o direcție necunoscută”

Șeful centralei nucleare Zaporojie, Igor Murașov, a fost răpit vineri, 30 octombrie, de ruși, susține directorul Agenției Energoatom din Ucraina.

El mai spune că militarii ruși ar fi oprit mașina în care se afla șeful centralei Zaporojie și l-au luat și l-au dus într-un loc necunoscut, arată digi24 și Agenția Nexta.

Petro Kotin, directorul Energoatom, a mai precizat că răpirea a avut loc vineri după-amiază:

„Mașina a fost oprită, el a fost reținut cu forța și legat la ochi și dus într-o direcție necunoscută. În prezent, nu există informații despre locul și soarta lui Igor Murașov”.

Potrivit lui Kotin, Igor Murașov „poartă responsabilitatea principală și exclusivă pentru siguranța nucleară și de radiații” a centralei, iar ”detenția sa reprezintă un pericol pentru funcționarea celei mai mari centrale nucleare din Europa”.

Petro Kotin a cerut Agenției Internaționale a Energiei Atomice sprijin pentru eliberarea lui Murașov.

