Noi date privind zborul afectat de turbulențe puternice. Crește bilanțul persoanelor rănite în incident VIDEO

Bilanțul incidentului aviatic care a afectat un zbor între Londra și Singapore a crescut, conform datelor oferite miercuri, 22 mai, de medicii care au tratat pasagerii avionului afectat de turbulențe majore.

Astfel, 20 dintre persoanele care se aflau la bordul avionului companiei Singapore Airlines se aflau la terapie intensivă în spitale din capitala thailandeză. Incidentul a provocat moartea unui pasager şi rănirea altor 104.

Boeing-ul 777, care efectua zborul SQ321, a trecut prin turbulenţe extreme şi bruşte la o altitudine de 11.000 de metri, când se afla deasupra Myanmarului, la zece ore după ce decolase de la Londra.

Avionul, cu 211 pasageri şi 18 membri ai echipajului la bord, s-a ridicat brusc şi apoi a plonjat de mai multe ori. Un pasager britanic în vârstă de 73 de ani a murit.

