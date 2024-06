De la Pământ la marginea spaţiului şi înapoi. Ultimul zbor cu turiști al anului pentru Virgin Galactic. Ce se întâmplă VIDEO

Patru turişti au zburat până la marginea spaţiului şi înapoi la bordul avionului spaţial al Virgin Galactic, marcând al doilea zbor din acest an, a anunţat sâmbătă, 8 iunie, compania fondată de Richard Branson, transmite Reuters.

Misiunea Galactic 07 a transportat pasageri turci, americani şi italieni, la o altitudine de aproximativ 88,51 km, într-un zbor care a durat puţin mai mult de o oră.

Compania de turism spaţial a spus că misiunea a decolat şi s-a întors la Spaceport America din New Mexico, sâmbătă, 8 iunie.

Acesta a marcat ultimul zbor comercial al avionului spaţial VSS Unity al Virgin, deoarece compania produce acum navele sale spaţiale de generaţia a patra, care urmează să intre în serviciul comercial în 2026, a spus compania într-un comunicat.

RELEASE: Virgin Galactic VSS Unity's final flight, with the crewed Galactic 07 mission to the edge of space.

#Galactic07 is back on terra firma, now as astronauts! Our pilots, crew and spaceship have landed safely at Spaceport America, New Mexico. pic.twitter.com/3X7VxphbDM