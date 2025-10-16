O companie aeriană a anulat zborurile pentru mii de pasageri dintr-un motiv neașteptat: a spălat scaunele din avioane cu apă

Cele opt avioane au zburat fără pasageri FOTO /Unsplash

Mii de oameni au avut zborurile anulate după ce compania aeriană a descoperit că ar fi putut încălca reglementările privind siguranța la incendiu prin spălarea scaunelor cu apă.

Finnair a anulat aproximativ 40 de zboruri luni și marți, 14 octombrie, afectând în jur de 5.000 de pasageri, a declarat un purtător de cuvânt al companiei într-un comunicat pentru Business Insider.

Transportatorul național al Finlandei a suspendat temporar operarea a opt dintre cele 15 avioane Airbus A321, a adăugat acesta. Motivul a fost că Finnair a primit informații de la producătorul huselor de scaune, care a anunțat că nu a fost „verificat corespunzător” dacă spălarea acestora cu apă afectează protecția la incendiu.

„Siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală și urmăm întotdeauna instrucțiunile de întreținere ale producătorilor, precum și recomandările și ghidurile autorităților”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Luni, cele opt avioane au zburat fără pasageri către hubul Finnair din capitala Helsinki, a adăugat acesta. „Investigăm opțiunile pentru a putea readuce aeronavele în serviciu cât mai curând posibil.”

Ads

Nu este prima dată când pasagerii își văd planurile date peste cap după ce o companie aeriană a descoperit o problemă neobișnuită.

În iunie, un zbor KLM s-a întors din drum deasupra Oceanului Atlantic și a revenit la Amsterdam, după ce compania și-a dat seama că avionul urma să depășească termenul de mentenanță.

„Pentru a preveni expirarea licenței în timpul zborului, s-a decis întoarcerea pentru efectuarea întreținerii în Țările de Jos”, a declarat anterior un purtător de cuvânt KLM pentru Business Insider.

Tot în acea lună, un zbor American Airlines cu destinația Napoli, Italia, și-a schimbat ruta către Roma, după ce compania a trimis, aparent, un avion prea mare pentru aeroportul de destinație.

Compania a folosit un Boeing 787-9 în locul modelului obișnuit 787-8 pe acea rută. Primul este cu aproximativ 6 metri mai lung și, prin urmare, are cerințe diferite pentru serviciile de salvare și stingere a incendiilor.

Ads