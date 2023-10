Zeci de zboruri internaţionale spre şi dinspre Tel Aviv au fost anulate. Singura companie care îşi menţine zborurile

Compania israeliană El Al a anunţat că îşi va menţine zborurile duminică, 8 octombrie, în timp ce o serie de companii aeriene au anunţat anularea zborurilor spre şi dinspre Tel Aviv în acest weekend, în urma ofensivei militare a Hamas asupra Israelului.

Iată principalele informaţii disponibile duminică:

- EL AL

El Al nu a anulat niciunul dintre zborurile proprii, a confirmat pentru AFP o reprezentantă a companiei aeriene, care îşi menţine zborurile programate. Au fost anulate doar câteva zboruri operate de companii străine în cooperare cu El Al, spre Praga sau Varşovia.

Dar este posibil ca El Al să decidă anularea unor zboruri pentru a trimite mai multe avioane către anumite oraşe. "Este posibil să anulăm zboruri către destinaţii unde sunt puţini israelieni, pentru a-i ajuta pe israelienii din alte părţi", a explicat purtătoarea de cuvânt a El Al.

Compania aeriană israeliană a precizat duminică dimineaţă pe site-ul său că acţionează la instrucţiunile forţelor de securitate israeliene şi că toate plecările au avut loc de la terminalul 3 al aeroportului Ben Gurion. La fel ca multe alte companii aeriene, începând de sâmbătă, El Al permite clienţilor săi să îşi schimbe gratuit biletele dacă doresc să îşi amâne sau să îşi devanseze întoarcerea în Israel, sau să îşi amâne o călătorie.

- Lufthansa

Grupul german, primul transportator european, îşi anulează zborurile spre şi dinspre Tel Aviv până luni, inclusiv, din cauza "situaţiei de securitate", a declarat sâmbătă seara un purtător de cuvânt pentru AFP.

Transportatorul belgian Brussels Airlines, o filială a Lufthansa, a anunţat aceeaşi decizie.

Compania aeriană a precizat că este "pregătită să coopereze cu autorităţile pentru a organiza repatrieri sau zboruri de salvare".

Situaţia este "foarte imprevizibilă", a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

O nouă actualizare va fi făcută luni dimineaţă pentru a se lua în considerare următorii paşi.

- Air France-KLM

"În coordonare cu Autoritatea aeronautică civilă franceză şi cu autorităţile israeliene, Air France suspendă serviciile către Tel Aviv până la noi ordine", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al companiei aeriene, care operează de obicei două zboruri pe zi către Tel Aviv.

"Măsuri comerciale sunt în vigoare, permiţând clienţilor să îşi amâne sau să îşi anuleze călătoria gratuit", a adăugat el.

Transavia, compania aeriană low-cost a grupului Air France-KLM, a anunţat într-un comunicat de presă că îşi anulează toate zborurile spre Tel Aviv până luni inclusiv.

"Transavia France îşi anulează zborurile către Tel Aviv şi de la Paris Orly şi Lyon Saint Exupéry duminică 8 octombrie (2 zboruri de la Paris Orly) şi luni 9 octombrie (3 zboruri de la Paris Orly şi 1 zbor de la Lyon Saint Exupéry)", a precizat compania aeriană.

- Iberia

Compania aeriană spaniolă a anunţat pe conturile de socializare că filiala sa low-cost Iberia Express îşi anulează sâmbătă zborurile spre şi dinspre Tel Aviv "din cauza situaţiei din Israel".

- ITA Airways

Compania aeriană italiană a anunţat pe X că şi-a anulat zborurile spre şi dinspre Tel Aviv până duminică dimineaţa "pentru a proteja siguranţa pasagerilor şi a echipajelor".

- LOT

Compania aeriană poloneză a anunţat că şi-a anulat sâmbătă zborurile din capitala Poloniei către Tel Aviv "din cauza situaţiei din Israel". Ea nu a oferit informaţii despre zilele următoare.

- Aegean

Transportatorul grec Aegean Airlines a anunţat pe X că "a suspendat sâmbătă, pentru 48 de ore, toate zborurile spre şi dinspre aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv".

- Swiss

Compania aeriană Swiss a anunţat că şi-a suspendat zborurile spre Tel Aviv începând de sâmbătă seara şi până la noi ordine.

După o analiză amănunţită şi continuă a situaţiei actuale de securitate, Swiss a continuat să opereze zboruri de la Zurich la Tel Aviv şi de la Tel Aviv la Zurich sâmbătă la prânz, a declarat compania aeriană pentru Keystone-ATS.

- Austrian Airlines

Compania aeriană austriacă a declarat pentru AFP că îşi anulează toate zborurile spre şi dinspre Tel Aviv până luni şi că "evaluează în mod constant situaţia".

- Wizz Air

Compania aeriană ungară a anunţat pe site-ul său că anulează toate zborurile spre şi dinspre Israel în această duminică, precizând că va comunica în timp util cu privire la rutele pentru zilele următoare.

- Air Canada

Compania aeriană canadiană şi-a suspendat zborurile spre Tel Aviv din Toronto şi Montreal pentru 48 de ore începând de duminică, a anunţat guvernul canadian.

