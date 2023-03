Zece persoane au fost rănite, dintre care opt pasageri și doi însoțitori de zbor, după niște turbulențe îngrozitoare prin care a trecut un avion care efectua o cursă Luanda (Angola) - Lisabona (Portugalia).

Incidentul a avut loc deasupra Nigeriei, iar turbulențele au fost atât de puternice încăt cărucioarele cu alimente au luat-o razna prin avion.

Problemele au fost cauzate de condițiile meteo nefavorabile, care au zguduit aeronava serios, fără a aduce pericolul unei prăbușiri.

Acest zbor a fost operat de o aeronavă Hi Fly Airbus A330-200, care a fost așteptată la destinație de ambulanțe, însă niciunul dintre pasageri nu a avut răni majore.

Severe turbulence on board TAAG flight DT652 between Lisbon and Luanda injures two crew members and eight passengers. https://t.co/kSE2KpukVH pic.twitter.com/zWD7cboG3b

#Taag flight #DT652 that was operated by #HiFly Airbus A330-300 (9H-HFA) from #Luanda to #Lisbon encountered severe turbulence, eight passengers and two crew members injured, one seriously, according to Angolan newspaper.

