”Trenulețul”, ultimul videoclip la trupei Zdob și Zdub apare odată cu relansarea rutei feroviare Chișinău - București VIDEO

Formația basarabeană Zdob și Zdub lansează o piesă în colaborare cu Frații Advahov „Trenulețul”. Clipul îndeamnă pe cetățenii Republicii Moldova să călătorească cu trenul la București.

Muzicienii au profitat de timpul liber din pandemie și au mers într-o vacanță de creație în Oituz (Covasna). Magia Munților Carpați a inspirat trupa nu doar o dată, exemplu fiind şi cel mai recent album al Zdubilor – „Bestiarium”, care a fost compus la Oituz. Tot acolo, la Oituz, prietenia și colaborarea cu Frații Advahov a dat roade muzicale – un nou album, care va fi lansat în 2022.

„De mici copii veneam la gara de trenuri în orășelul Straseni, unde ne-am născut eu și colegul de trupa Mihai Gîncu. Ne plăcea să călătorim cu trenul la Chișinău, ne plăcea să ascultăm zgomotul roților și a șinelor. Trenul era o muzică în sine, iar gara devenise un teren de joacă! Am mers cu trenul Chișinău-București în zeci de turnee în România, în anii ’90 – 2000. Ne-au legat multe amintiri vesele de acest tren. Trupa Zdob și Zdub este onorată să colaboreze cu virtuoșii muzicieni de folclor Frații Advahov. Colaborarea noastră este armonioasă și suntem nerăbdători să scoatem albumul întreg. Videoclipul Trenulețul l-am filmat cu talentatul regizor Roman Burlaca. E prima noastra colaborare, speram că nu și ultima! L-am invitat din nou pe actorul Sergiu Voloc ca protagonist al clipului. Îl știți cu toții din spotul „Moldovenii s-au născut”, a declarat Roman Iagupov (Zdob și Zdub).

Ads

Single-ul „Trenulețul” este primul extras de pe acest album, piesa fiind un mix dinamic de folclor de la Frații Advahov și energia rock’n’roll a Zdubilor.

„Pe parcursul carierei noastre muzicale am colaborat cu mulți artiști din folclor și cu cei din alte stiluri muzicale. Cu Zdubii ne cunoaștem de mulți ani, ne întâlneam deseori în culisele sălilor de concert. Fiind deschiși spre experimente muzicale, am găsit undă comună cu băieții din Zdob și Zdub și am combinat vioara și acordeonul nostru cu spiritul rock al Zdubilor. Ne place ce a ieșit! Suntem plini de inspirație și scoatem piesă după piesă”, au menționat Vasile și Vitalie Advahov.

Printr-o întamplare fericită, premiera clipului Trenulețul coincide cu relansarea cursei de trenuri Chișinău-București, care iși sistase activitatea de ceva timp. Zdob și Zdub & Frații Advahov: „Vom fi prezenti la relansarea cursei Chișinău-București, pe 12 decembrie, astfel vrem să susținem turismul regional”, relatează Realitatea.md

Ads

Ads