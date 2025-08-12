Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a postat, pe pagina personală de Facebook, marți, 12 august, un videoclip cu vizita privată făcută în Republica Moldova, alături de partenera sa de viață și de cei doi copii ai lor.

El a scris în mesajul care însoțește videoclipul că zilele petrecute în țara vecină i-au reamintit de „cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova”.

"Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova. Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie și să privim cu încredere către viitorul nostru european!", a punctat președintele pe rețeaua de socializare.

În videoclip, Nicușor Dan a povestit că a fost primit cu căldură de moldoveni și că, într-o zi, se va întoarce în țara vecină.

De asemenea, șeful statului a spus că a gustat de trei ori "zeamă" moldovenească și i-a plăcut foarte mult, dar "nu pot să promit că o să zic că asta-i mai bună ca zeama de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie."

Alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Nicușor Dan, partenera sa și cei doi copii au luat parte la festivaluri și manifestări culturale în Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți sau Ciuciuleni.

De asemenea, au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chișinăului - Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici.

