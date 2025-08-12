Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 22:35
457 citiri
Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
Nicușor Dam și Maia Sandu FOTO Facebook/Maia Sandu

Președintele României Nicușor Dan a postat, pe pagina personală de Facebook, marți, 12 august, un videoclip cu vizita privată făcută în Republica Moldova, alături de partenera sa de viață și de cei doi copii ai lor.

El a scris în mesajul care însoțește videoclipul că zilele petrecute în țara vecină i-au reamintit de „cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova”.

"Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova. Să rămânem uniți, să prețuim ceea ce ne apropie și să privim cu încredere către viitorul nostru european!", a punctat președintele pe rețeaua de socializare.

În videoclip, Nicușor Dan a povestit că a fost primit cu căldură de moldoveni și că, într-o zi, se va întoarce în țara vecină.

De asemenea, șeful statului a spus că a gustat de trei ori "zeamă" moldovenească și i-a plăcut foarte mult, dar "nu pot să promit că o să zic că asta-i mai bună ca zeama de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie."

Alături de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Nicușor Dan, partenera sa și cei doi copii au luat parte la festivaluri și manifestări culturale în Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți sau Ciuciuleni.

De asemenea, au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chișinăului - Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici.

Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu: „Am invitat și oamenii să-l voteze”. I-a dat votul, dar nu și un ultim omagiu
Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu: „Am invitat și oamenii să-l voteze”. I-a dat votul, dar nu și un ultim omagiu
În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu...
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoş Anastasiu. Fostul vicepremier este acuzat că a mituit un inspector ANAF
Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia lui Dragoş Anastasiu. Fostul vicepremier este acuzat că a mituit un inspector ANAF
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunțarea acesteia. Conform anunțului făcut vineri, 8...
#zeama moldoveneasca, #ciorba, #nicusor dan presedinte romania, #mama soacra , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
ObservatorNews.ro
"Micuta si sociabila. Vreo oferta?". Experientele romanilor care au mers cu necunoscuti in vacante
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
  2. Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
  3. Gabriela Firea, eterna candidată la Primăria București. Ce avantaje are lidera PSD București în alegerile de anul acesta
  4. Nicușor Dan, așteptat în toamnă la Kiev de președintele Ucrainei. "Am acceptat invitația lui Zelenski"
  5. Vlad Voiculescu cere lege pentru revenirea la votul în două tururi pentru primari: ”Așa ne putem asigura că Bucureștiul nu ajunge pe mâna vreunui extremist”
  6. Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru ”o pace justă și durabilă” în Ucraina. Discuția telefonică avută cu Zelenski
  7. ”Intervenția” lui Grindeanu a avut efect. Ministrul Energiei a revocat nominalizarea finului său în conducerea Hidroelectrica
  8. Grindeanu intervine după ce ministrul Energiei și-a propus finul în conducerea Hidroelectrica. Ce i-a cerut liderul PSD lui Bogdan Ivan SURSE
  9. Nicușor Dan ia parte miercuri la reuniunea țărilor care vor să ajute Ucraina. Summit-ul, organizat înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska
  10. Marius Budăi vine cu sfaturi pentru guvernul Bolojan: "Ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât Pachetul 1 și 2"

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!