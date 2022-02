Zelenski, după o convorbire cu Mario Draghi: "Italia susține deconectarea Rusiei din SWIFT. Ucraina trebuie să devină parte a UE"

Președintele Ucrainei a reînceput în dimineața zilei de sâmbătă, un tur de convorbiri cu liderii europeni.

Printre altele, a discutat cu premierul italian Draghi, care și-a arătat sprijinul necondiționat pentru Ucraina.

Zelenski a scris ulterior pe Twitter, după încheierea convorbirii, că este o nouă pagină în istoria dintre Ucraina și Italia.

"Mario Draghi a susținut, într-o conversație telefonică, deconectarea Rusiei de la SWIFT, furnizarea de ajutor pentru apărare. Ucraina trebuie să devină parte a UE", se arată în mesajul lui Volodimir Zelenski.

