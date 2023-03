Discursul lui Zelenski, interzis la gala premiilor Oscar. Oficial din Ucraina: "Cuvântul ridicol nu este suficient"

Administrația ucraineană a făcut demersuri pentru ca președintele Volodimir Zelenski să poată țină un discurs în cadrul galei premiilor Oscar.

Organizatorii evenimentului au declinat cererea, fapt care a stârnit revolta unor înalți demnitari din Ucraina.

Gala Premiilor Oscar are loc în Statele Unite în seara zilei de duminică, 12 martie, iar ceremonia este transmisă la nivel mondial.

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a calificat drept un "exemplu de ipocrizie" faptul că preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, nu a fost invitat să ia cuvântul la ceremonia de decernare a premiilor Oscar, transmite EFE.

''Cred că, dacă 'All Quiet on the Western Front' câştigă un Oscar pentru cel mai bun film străin în timp ce preşedintele Zelenski, care luptă, care conduce ţara, care duce cel mai mare război de după cel de-al Doilea Război Mondial în Europa, nu are voie să vorbească la Oscaruri, nu se poate găsi un exemplu mai bun de ipocrizie a managerilor şi producătorilor de top din industria cinematografică'', a declarat ministrul ucrainean pentru ziarul german de duminică 'Bild am Sonntag'.

"Cuvântul ridicol nu este suficient pentru a descrie această ipocrizie", a mai spus Kuleba, care a precizat că nu pune la îndoială calitatea filmului.

Ads

''Spun doar, oameni buni, dacă sunteţi pe cale să premiaţi un film despre război şi nu vă gândiţi, atunci când beţi şampanie şi purtaţi rochii frumoase şi diamante, că altcineva vrea să audă o poveste reală despre războiul care se întâmplă aici şi acum, atunci este ceva în neregulă cu voi", a justificat Kuleba.

Este pentru a doua oară când Academia Oscarurilor refuză să-i permită lui Zelenski să ţină un discurs la ceremonia de decernare a premiilor, ceea ce provoacă agitaţie, discuţii şi speculaţii cu privire la motivul refuzului, notează ziarul de duminică.

Producătorul american Will Packer a refuzat deja apariţia lui Zelenski la gală anul trecut, potrivit Variety, se pare că din cauza îngrijorării că războiul de agresiune al Rusiei ar primi atenţie la Hollywood doar pentru că victimele sunt albe.

Ads