Fake cu Zelenski arestat, distribuit pe rețelele de socializare: ”Este transferat acum la închisoarea Delfinul Negru”

O știre falsă cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, care ar fi fost arestat se răspândește în mediul online.

Pozele îl prezintă pe Zelenski în timp ce ar fi înregistrat la penitenciar sau la poliție, iar în colțul din dreapta jos, într-o fereastră, este înfățișat comentatorul politic din SUA, Tucker Carlson.

Colajul care vrea să dea impresia că este o captură ce face parte dintr-o emisiune vrea să transmită că președintele Ucrainei a fost arestat, dar, în realitate, imaginile sunt false.

Conform Reuters, un purtător de cuvânt a lui Tucker Carlson a declarat că imaginile sunt false și că numele și imaginea jurnalistului au fost folosite fără permisiunea lui.

Imaginea a fost postată pe rețelele de socializare cu mesajul: „Bomba. Tucker a publicat un video de la capturarea lui Zelenski... este transferat acum la închisoarea Delfinul Negru (Rusia) în condiții de maximă securitate”.

BOMBSHELL TUCKER RELEASED AN VIDEO FROM ZELENSKY BEING CAPTURED…

HE IS BEING TRANSFERRED TO BLACK DOLPHIN PRISON (RUSSIA) WITH HIGH SECURITY… pic.twitter.com/L67iMYXNAu