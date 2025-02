Mesaje de forță pentru Zelenski de la conducerea Uniunii Europene. Ursula von der Leyen și Roberta Metsola i-au transmis liderului de la Kiev că "Nu ești niciodată singur"

Mesaj puternic transmis de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lui Volodimir Zelenski, după discuția în contradictoriu cu Donald Trump, din Biroul Oval de la Casa Albă.

von der Leyen i-a scris vineri, 28 februarie, pe rețeaua X, liderului de la Kiev că "nu ești niciodată singur, dragă Președinte @ZelenskyyUa". Ea i-a urat acestuia să fie puternic și curajos pentru el și pentru țara sa greu încercată în ultimii trei ani după invazia brutală a trupelor lui Vladimir Putin.

"Demnitatea ta onorează curajul poporului ucrainean.

Fii puternic, fii curajos, fii neînfricat.

Nu ești niciodată singur, dragă Președinte @ZelenskyyUa.

Vom continua să colaborăm cu tine pentru o pace justă și durabilă".

