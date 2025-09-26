Drone de spionaj ungurești ar fi intrat clandestin în Ucraina. Scandal la nivel înalt între Kiev și Budapesta

Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean, a acuzat vineri, 26 septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

”Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului nostru aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil ungare”, anunță pe rețele de socializare președintele ucrainean.

Volodimir Zelenski face acest anunț în urma unei reuniuni cu comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, șeful Statului Major General Andrii Hnatov, ministrul Apărării Denîs Șmîhal și adjunctul șefului său de cabinet Pavlo Palisa, precizează el.

”Comandantul-șef (al armatei Oleksandr Sîrski) a prezentat raportul cu privire la incidente recente cu drone de-a lungul frontierei ucraineano-ungare”, scrie el.

”Evaluări preliminare sugerează că ei (ungurii) ar fi putut să desfășoare (operațiuni de) recunoaștere asupra potențialului economic al zonei de frontieră a Ucrainei”, anunță șeful statului ucrainean.

”Am dat instrucțiuni ca toate informațiile disponibile să fie verificate și să fie întocmite de urgență rapoarte despre fiecare incident înregistrat”, precizează Zelenski.

El nu dezvăluie despre câte incidente este vorba și nici perioada în care au avut loc.

Ads

Провів військову нараду. Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса. Були доповіді щодо фронту – ключових напрямків, а також ситуації в прикордонні. Особлива увага –… pic.twitter.com/Atc4JOfBbb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Ads