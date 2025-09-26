"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 21:19
617 citiri
"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
Péter Szijjártó, șeful diplomației ungare FOTO X/@SerbianSpirit_

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 26 septembrie, că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la Budapesta, Péter Szijjártó, spune că președintele ucrainean devine obsedat de sentimentele antimaghiare, relatează agenția MTI.

Răspunzând la declarațiile președintelui ucrainean, ministrul afacerilor externe și comerțului din Ungaria a postat un mesaj sarcastic pe pagina sa de Facebook: „Președintele Volodimir Zelenski o ia razna din cauza sentimentelor anti-maghiare. Acum vede chiar și fantome”.

Zelenski a afirmat într-o postare pe rețelele sociale că drone de recunoaștere maghiare au pătruns în Ucraina, spunând că i-a fost raportat acest lucru de către comandantul suprem al armatei ucrainene în timpul unei întâlniri de lucru.

„Forțele ucrainene au înregistrat încălcări ale spațiului aerian de către drone de recunoaștere, care sunt probabil de origine maghiară. Conform evaluărilor preliminare, aceste drone probabil că supravegheau potențialul industrial al regiunii de frontieră a Ucrainei. Am dat instrucțiuni să se verifice toate informațiile disponibile și să se pregătească un raport urgent cu privire la toate incidentele înregistrate”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

Președintele ucrainean nu a dezvăluit alte detalii despre incident, inclusiv când au fost detectate dronele în cauză sau ce tip și număr de dispozitive au fost implicate.

Cu toate acestea, momentul postării nu este probabil o coincidență: cu doar câteva ore în urmă, ministrul ucrainean de externe anunțase expulzarea a trei ofițeri maghiari din Ucraina, pe care a explicat-o ca fiind o reacție la o măsură similară luată de Budapesta la sfârșitul lunii august.

Ca răspuns la această măsură, Péter Szijjártó a acuzat că statul ucrainean urmărește de zece ani o politică anti-maghiară, în timp ce se așteaptă ca Ungaria să sprijine aderarea Ucrainei la UE.

Ministerul Apărării a răspuns, de asemenea, afirmând că nicio dronă militară maghiară nu a zburat în Ucraina și că nu a primit nicio notificare în acest sens din partea ucraineană.

„Afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski potrivit căreia drone militare maghiare se aflau pe teritoriul ucrainean nu este adevărată. Forțele armate maghiare nu au operat zboruri cu drone la frontiera maghiaro-ucraineană și nici nu au primit instrucțiuni în acest sens. Nu am primit nicio informație despre un astfel de incident din partea ucraineană, deși suntem în contact permanent cu aceasta”, a declarat Ministerul Apărării din Ungaria.

Oficialii au adăugat că Ungaria a întărit deja protecția spațiului său aerian estic cu câteva luni în urmă și că în prezent se desfășoară exerciții militare în regiune, dar că ucrainenii sunt informați în permanență cu privire la acest lucru.

„Exercițiul de apărare națională Adaptive Hussars 2025 va continua în Ungaria până la jumătatea lunii octombrie, în cadrul NATO. Nu numai aliații noștri din NATO, ci și partea ucraineană sunt informați cu privire la acest exercițiu”, a declarat Ministerul Apărării într-un comunicat.

