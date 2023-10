Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări miercuri că ţara sa face "totul" pentru a obţine noi sisteme antiaeriene din Occident înainte de iarnă pentru a face faţă unei posibile noi campanii de bombardamente masive ruseşti, relatează AFP.

"Facem totul pentru a furniza Ucrainei mai multe sisteme de apărare antiaeriană înainte de iarnă. Şi acum aşteptam anumite decizii de la partenerii noştri", a spus Zelenski în discursul său video de seară difuzat pe reţelele de socializare.

El a cerut, de asemenea, să fie "realizate cât mai curând posibil" lucrările pentru a asigura protecţia şi reconstrucţia infrastructurilor esenţiale din oraşele ucrainene.

As winter approaches, we are making every effort to provide Ukraine with more air defense systems. New decisions are expected from our partners soon. We are also getting ready for active international work. Both this week and next week should yield results for Ukraine. pic.twitter.com/lh5kVpE5hX