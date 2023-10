Zelenski confirmă folosirea de către Ucraina a rachetelor ATACMS primite din SUA. ”S-au dovedit a fi foarte exacte” VIDEO

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat că Statele Unite au livrat deja Ucrainei rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune, pe care forţele Kievului le-au folosit deja pe câmpul de luptă.

„Mulţumesc tuturor celor care luptă şi muncesc pentru Ucraina! Şi astăzi sunt recunoscător în special Statelor Unite. Acordurile noastre cu preşedintele Biden sunt puse în aplicare. Ele sunt puse în aplicare foarte precis - ATACMS s-au dovedit a fi foarte exacte”, a declarat Volodimir Zelenski în finalul discursului său video de marţi seară.

SUA au furnizat în secret Ucrainei rachete ATACMS cu rază lungă de acţiune, oferind Ucrainei o nouă capacitate semnificativă ce ar putea permite forţelor sale să lovească noi ţinte ruseşti anterior inaccesibile, au declarat marţi pentru CNN doi oficiali americani. Rachetele ar fi fost deja folosite şi şi-au arătat eficienţa, ruşii fiind luaţi prin surprindere, a scris CNN.

Rachetele, ale căror variante furnizate Ucrainei au o rază maximă de acţiune de aproximativ 300 de kilometri, au fost folosite pentru a ataca aerodromurile de la Berdiansk şi Luhansk din estul Ucrainei, ocupate de ruşi. Armata ucraineană a transmis marţi că a distrus aici nouă elicoptere ruseşti, un depozit de muniţie şi un lansator de rachete pentru apărare aeriană, dar nu a precizat dacă a folosit ATACMS pentru a întreprinde aceste atacuri. Bloggerii militari ruşi pro-război au descris însă acest ultim atac ca fiind unul dintre cele mai grave contraatacuri ale Ucrainei.

Volodimir Zelenski a anunţat, în discursul său către naţiune de marţi seara, că a avut în cursul zilei o „lungă” întâlnire cu şeful serviciului de informaţii al armatei, generalul Kirilo Budanov, cu privire la „riscurile-cheie” şi la răspunsul care trebuie dat. „Răspundem la fiecare risc şi la fiecare ameninţare”, a punctat Zelenski.

În altă ordine de idei, Zelenski a reafirmat că obiectivul Ucrainei rămâne deschiderea negocierilor de aderare la UE în acest an şi a arătat că parlamentul face paşi în acest sens adoptând legislaţia necesară. „Sarcina noastră rămâne neschimbată: să fim pregătiţi să deschidem negocierile de aderare a Ucrainei la UE în acest an. Ne ocupăm de partea ucraineană a muncii pentru acest lucru şi o vom face. Aşteptăm o decizie politică de a începe negocierile din partea liderilor ţărilor UE”, a spus Zelenski, în condiţiile în care Comisia Europeană ar urma să prezinte în această lună raportul de evaluare a stadiului de pregătire a Ucrainei şi de îndeplinire a obiectivelor stabilite, în timp ce o eventuală decizie de deschidere a negocierilor ar putea fi luată la summitul UE din decembrie.

