Zelenski bate obrazul Occidentului: ”Au trecut 13 zile de când auzim numai promisiuni" VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunţat marţi, 8 martie, într-o înregistrare video, ”promisiuni” pe care Occidentul le-a făcut Ucrainei de a o apăra de atacuri ruse şi pe care nu le-a respectat.

”Au trecut 13 zile de când auzim numai promisiuni. 13 zile în care ni se spune că vom fi ajutaţi în spaţiul aerian, că vor fi avioane, că nu se vor livra”, declară el în această înregistrare video publicată pe Telegram.

”Însă responsabilitatea pentru asta le revine şi celor care nu au fosta capabili să ia o decizie, în Occident, de 13 zile. Celor care nu au securizat spaţiul aerian ucrainean împotriva asasinilor ruşi”, denunţă Zelenski.

Şeful statului ucrainean vorbeşte în această înregistrare video despre criza umanitară din Ucraina, în urma invaziei ruse.

