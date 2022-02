Președintele Zelenski a semnat cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană FOTO

Președintele Volodimir Zelenski a semnat acordul prin care Ucraina cere să devină membră a Uniunii Europene, informează canalul de știri Nexta.

Imaginile cu momentul semnării, la care a luat parte și ministrul Apărării de la Kiev, au fost postate pe Twitter. Se poate observa decorul de război, cu saci plini cu nisip și haine de camuflaj.

⚡️⚡️⚡️Zelensky signed an application for #Ukraine's membership in the #European Union. pic.twitter.com/imVodbdaKv