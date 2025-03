Alexei Arestovici, unul dintre consilierii lui Zelenski de la începutul războiului cu Rusia, îi cere acum demisia președintelui ucrainea. Arestovici, analist politic și jurnalist, s-a făcut remarcat pentru că a prezis faptul că Rusia va invada când a făcut-o cu ani înainte. Dar acum doi ani, după ce a făcut o gafă uriașă, speculată de propaganda rusă, a fost nevoit să demisioneze. De atunci, a fost acuzat că a adoptat poziții similare cu cele ale propagandei Kremlinului.

Arestovici a luat poziție pe contul lui de Twitter, unde se descrie drept candidat la președinția Ucrainei. Aceasta poate fi cheia acuzațiilor lansate la adresa lui Zelenski.

„Zelenski nu propune doar un război, propune un război fără arme.

A slăbit armata, 55% din planul de înarmare a fost ratat, a pierdut sprijinul SUA și a împărțit țara.

Fără el, Ucraina ar lupta mai bine și ar face pace mai repede și mai eficient.

Eu sunt pentru pace.

Există o cale - Zelenski, demisionează” a scris Arestovici.

