Cine e jurnalistul care i-a pus lui Zelenski întrebarea-capcană despre costum. Relația cu „Șoșoacă de America” și lingușelile față de Trump l-au adus în Biroul Oval

Momentul când dialogul dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a degerat, începutul haosului care a urmat, a fost când un jurnalist aflat în Biroul Oval l-a întrebat pe președintele Ucrainei de ce nu poartă un costum. Liderul de la Kiev nu s-a mai îmbrăcat formal în public din primele ore ale invaziei rusești, adică de mai bine de trei ani. Așa s-a întâlnit cu toți ceilalți regi, prinți, președinți și prim-miniștri cu care s-a văzut. Dar, cel mai probabil, jurnalistul se aștepta la un tratament special pentru Donald Trump.

Cel care a pus întrebarea capcană este Brian Glenn, un apropiat al grupării MAGA și o portavoce a mișcării. Totodată, este iubitul lui Marjorie Taylor Green, una dintre cele mai, dacă nu cea mai radică membră republicană a Congresului. Nu puțini o consideră un fel de „Șoșoacă de America”, fiind cunoscută pentru agresiunile verbale, tonul ridicat cu care vorbește, conspirațiile bizare în care crede și antisemitismul pe care îl proclamă.

„De ce nu purtaţi un costum?” a fost întrebarea, aparent banală, pe cae Brian Glenn a aruncat-o spre Volodimir Zelenski. Donald Trump comentase deja ținuta omologului său încă de la sosire. „Sunteți în cel mai important birou din această țară și refuzați să purtați un costum. Aveți măcar un costum?” a continuat Brian Glenn întrebarea care a declanșat o criză geopolitică care poate schimba viitorul Europei pentru următoarele decenii.

A fost o lovitură în stil mafiot care nu ar fi fost deplasată în emisiunea The Apprentice al lui Donald Trump, a scris cotidianul britanic The Telegraph.

Glenn, în vârstă de 56 de ani, este una dintre fețele noului post de televiziune conservator Real America Voice și devine rapid unul dintre reporterii preferați ai lui Trump. Intervenția sa a înrăutățit starea de spirit din Biroul Oval, l-a enervat pe Zelenski și l-a pus pe un traiectorie de coliziune mai întâi cu JD Vance, vicepreședintele SUA, și apoi cu președintele însuși.

Brian Glenn face parte dintr-un nou val de activiști conservatori cărora li se oferă acces la Biroul Oval sub administrația lui Trump, în timp ce publicațiile tradiționale precum Associated Press sunt date afară.

Zelenski, îmbrăcat în ținuta sa tipică, a încercat să răspundă cu umor. „Voi purta un costum după ce acest război se va termina. Poate ceva ca al tău. Poate mai bun, poate mai ieftin.”

El a spus că este mai interesat să vorbească despre problemele serioase la îndemână.

Dar instituțiile media conservatoare independente nou-împuternicite nu l-au lăsat în pace. Mulți comentatori au amplifica criticile aduse lui Zelenski, iar filmările incidentului au devenit virale.

Marjorie Taylor Greene, a aplaudat întrebarea pusă de iubitul ei.

„Sunt atât de mândră de @‌brianglenntv pentru că a subliniat că Zelenski are atât de multă lipsă de respect pentru America încât nici măcar nu poate purta un costum în Biroul Oval când vine să cerșească bani de la președintele nostru!!” a scris ea pe Twitter. Într-o altă postare, ea l-a numit pe Zelenski „un actor rău” în contextul conflictului cu Rusia, acuzându-l că are „ego-ul unui om mic și arogant”.

Brian Glenn era îmbrăcat într-un costum albastru, cu cravată aurie. Justificându-și întrebarea, el a spus că vestimentația președintelui ucrainean pentru Biroul Oval „reflectează lipsa de respect interioară nu numai față de țara noastră, președinte și cetățenii SUA”.

„Președintele Zelenski a purtat salopeta verde (sau ceva similar) de fiecare dată când se întâlnește cu alți lideri mondiali, îmbrăcați respectuos pentru această ocazie”, a scris el pe Twitter.

„Pentru el, încă o dată, să intre în cea mai important birou din cea mai puternică națiune din lume, îmbrăcat așa cum a făcut-o, reflectă lipsa de respect interioară nu numai față de țara noastră, președinte și cetățenii americani, care au făcut posibil ca Ucraina să supraviețuiască atâta timp cât au avut până acum. (Financiar vorbind)

La câteva momente după schimbul meu de replici cu președintele Zelenski, am început să auzim un ton/dispoziție ușor diferite de la el atunci când a interacționat cu președintele Trump și vicepreședintele JD Vance, deoarece ținuta sa a început să reflecte atitudinea sa generală față de negocieri.

Deci da, poți judeca o carte după coperta” a concluzionat Brian Glenn.

