Cum se poziționează România după cearta din Biroul Oval. Politolog: „Nu avem un canal diplomatic sau de altă natură cu actuala administrație”

După episodul surprinzător din Biroul Oval, în care președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au avut un schimb aprins de replici cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reacțiile din România au fost, în mare parte, rezervate. În timpul întâlnirii, subiectul disputat a fost exploatarea resurselor de pământuri rare, însă abordarea agresivă a lui Trump și a lui Vance nu a condus la un acord, iar tensiunile au lăsat o amprentă asupra diplomației internaționale.

În România, episodul a fost tratat expeditiv de către politicieni. Candidatul alianței PNL-PSD-UDMR, Crin Antonescu, a avut un mesaj pro-american, fiind printre puținii din politica românească în acord cu echipa Trump. Acesta a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, amintind că țara noastră beneficiază de stabilitate și prosperitate datorită acestui parteneriat solid de peste 35 de ani. Antonescu a punctat că „e momentul perfect ca Europa să arate că este puternică. E nevoie de găsirea unor punți comune cu partea americană pentru asigurarea unei păci durabile”.

Ads

La rândul său, președintele interimar, Ilie Bolojan, a adoptat un ton mai echilibrat. Acesta a subliniat că securitatea Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe, făcând apel la unitate și cooperare în lupta pentru libertate și pace.

În contrast cu tonul mai diplomatic al celor doi, Elena Lasconi, primar al municipiului Câmpulung și candidat la alegerile prezidențiale din partea USR, a criticat dur comportamentul președintelui Trump. Aceasta a afirmat că o „negociere de pace nu înseamnă bullying la adresa celui agresat”, referindu-se la felul în care Zelenski a fost tratat în cadrul întâlnirii de la Casa Albă.

Politologul Radu Carp, profesor la Facultatea de Științe Politice - Universitatea București, a vorbit pentru Ziare.com, despre importanța consolidării relațiilor cu Statele Unite, având în vedere contextul geopolitic actual și necesitatea unei strategii externe echilibrate pentru România.

Ads

Subtilitatea mesajului pro-America transmis de Crin Antonescu

Printre puținii politicieni care au amintit despre parteneriatul cu SUA după disputa istorică din Biroul Oval a fost Crin Antonescu. El a spus: „partenerul nostru, de 35 de ani, sunt Statele Unite ale Americii. Conjunctural, pe fondul războiului inițiat de Vladimir Putin, am sprijinit și vom sprijini Ucraina. Am ajutat cu tot ce am putut, am fost buni vecini, dar repet și subliniez: partenerul nostru în această discuție este administrația Trump”.

Întrebat despre reacția lui Crin Antonescu, Radu Carp este de părere că poziția sa se aliniază mai degrabă cu cea a liderului PSD, Marcel Ciolacu, decât cu politica externă a administrației Trump. Astfel, profesorul sugerează că această abordare are mai degrabă un scop intern, acela de a fi în consens cu premierul în a-i transmite un mesaj discret lui Victor Ponta pentru a-l descuraja să candideze, dar și pentru a capta electoratul care ar putea fi tentat să-l susțină pe Ponta.

Ads

„Cred că este mai degrabă o reacție în acord cu cea a domnului Ciolacu și cred că domnul Ciolacu se teme ca domnul Ponta să candideze și atunci încearcă să preia discret acest electorat și să-i transmită lui Victor Ponta un mesaj că nu este oportun să candideze. Eu în această ecuație aș interpreta. Se încearcă, pe de o parte, ca acel electorat care ar fi dispus să-l voteze pe Victor Ponta să stea pe loc și să nu-și schimbe opțiunile. Eu așa interpretez. Pe de altă parte, ceea ce a declarat Crin Antonescu nu este incompatibil cu scopurile majore de politică externă a României. Domnia sa a spus doar că România trebuie să aibă o relație bună și cu Europa, și cu Statele Unite. Deci, nu este un mesaj antieuropean. Dimpotrivă, mesajul lui Crin Antonescu a fost unul de deschidere față de Europa și de America”, a spus Radu Carp pentru Ziare.com.

Cum se aliniază România cu America în era Trump

Politologul Radu Carp remarcă faptul că, deși au fost discuții cu unii dintre oficialii americani, nu există încă un dialog direct sau semnificativ cu oameni-cheie din administrația Trump, iar acest lucru ar trebui să devină o prioritate pentru diplomația românească, pentru a restabili și consolida relațiile cu Statele Unite.

Ads

„E foarte greu să apreciez pentru că noi nu avem un canal diplomatic sau de altă natură cu actuala administrație. Au fost doar câteva discuții cu domnul Grenell la Munchen, ministrul de Externe a avut aceste discuții, dar până în acest moment nu există nicio discuție, nici măcar telefonică, cu domnul Marco Rubio, care a discutat deja cu omologul său polonez. Deci, cred că efortul trebuie să se concentreze în această direcție instituțională, de a găsi un canal de comunicare cu șeful diplomației americane”, a opinat Radu Carp pentru Ziare.com.

Ads