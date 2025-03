Zelenski îi dă replica lui Trump, de pe malul celălalt al Atlanticului. "Este crucial sprijinul președintelui Trump. Suntem gata să semnăm acordul". Dar continuă cu reproșurile

Ajuns în Marea Britanie, unde urmează să se vadă cu lideri europeni, mult mai prietenoși față de el, Volodimir Zelenski i-a dat replica lui Donald Trump. Cu un ocean între el și liderul american, Zelenski i-a mulțumit lui Trump, dar a continuat reproșurile și i-a dat peste nas cu un citat din Ronald Reagan, pe care Trump îl admiră foarte mult. Replica a venit într-un serie lungă de mesaje pe Twitter.

„Suntem recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul lor. Sunt recunoscător președintelui Trump, Congresului pentru sprijinul primit de la ambele partide, și poporului american. Ucrainenii au apreciat mereu acest sprijin, mai ales în acești trei ani de când a început invazia la scară mare.

Ajutorul american a fost vital pentru supraviețuirea noastră și vreau să spun asta clar. În ciuda dialogului dificil, rămânem parteneri strategici. Dar trebuie să fim onești și direcți unii cu ceilalți pentru a înțelege complet obiectivele noastre comune.

Este crucial pentru noi să avem sprijinul președintelui Trump. El vrea să încheie războiul, dar nimeni nu își dorește pacea mai mult decât noi. Noi suntem cei care trăim acest război. Este o luptă pentru libertatea noastră, pentru supraviețuirea noastră.

Așa cum a spus cândva președintele Reagan, "pacea nu este doar lipsa războiului". Vorbim despre o pace durabilă - libertate, dreptate și drepturi pentru toți. Un armistițiu cu Putin nu va funcționa. A încălcat armistițiile precedente de 25 de ori în zece ani. O pace reală este singura soluție.

Suntem gata să semnăm acordul privind mineralele iar acesta va fi primul pas către garanțiile de securitate. Dar nu este suficient și avem nevoie de mai mult decât atât. Un armistițiu fără garanții de securitate este periculos pentru Ucraina. Luptăm de trei ani iar poporul ucrainean trebuie să știe că America este de partea lor.

Nu pot să schimb poziția Ucrainei față de Rusia. Rușii ne omoară. Rusia este inamicul, asta este realitatea cu care ne confruntăm. Ucraina vrea pace, dar trebuie să fie o pace dreaptă și durabilă. Pentru așa ceva, trebuie să fim puternici la masa negocierilor. Pacea poate veni doar atunci când știm că avem garanții de securitate, când armata noastră este puternică și când partenerii ne sunt alături.

Vrem pace. De aceea am venit în Statele Unite și m-am întâlnit cu președintele Trump. Acordul privind resursele minerale este doar primul pas către garanțiile de securitate și pace. Situația noastră este dificilă, dar nu putem să ne oprim pur și simplu din luptă dacă nu avem garanția că Putin nu se va întoarce mâine.

Va fi dificil fără sprijinul SUA. Dar nu putem să ne pierdem voința, libertatea și oamenii. Am văzut cum rușii au venit în casele noastre și au omorât mulți oameni. Nimeni nu vrea încă un val de ocupație. Dacă nu putem să fim acceptați în NATO, avem nevoie de o structură reală de garanții de securitate din partea aliaților noștri din SUA.

Europa este gata pentru urgențe și gata să ne ajute cu finanțarea marii noastre armate. Avem nevoie de SUA pentru definirea garanțiilor de securitate - ce fel, cât de ample și când. O dată ce aceste garanții sunt stabilite, putem să vorbim cu Rusia, Europa și SUA despre diplomație. Războiul este prea lung și nu avem suficiente arme ca să îi dăm afară de tot.

Când cineva vorbește despre pierderi, fiecare viață contează. Rusia ne-a invadat casele, ne-a omorât oamenii, au încercat să ne șteargă de pe fața Pământului. Nu este doar despre teritorii și cifre, vorbim de vieți reale. Ne dorim ca toți să înțeleagă asta.

Vrem ca SUA să fie mai mult de partea noastră. Nu este doar un război între două țări. Rusia a adus acest război pe teritoriul nostru și în casele noastre. Vina este a lor pentru că ne-au încălcat integritatea noastră teritorială. Toți ucrainenii vor să audă un semnal puternic din partea SUA de sprijin pentru noi. Este de înțeles că SUA s-ar putea gândi să dialogheze cu Putin. Dar SUA au vorbit mereu despre "pace prin forță". Împreună putem lua măsuri puternice contra lui Putin.

Relația noastră cu președintele SUA trece dincolo de doi lideri. Este o legătură istorică și solidă între popoarele noastre. Ne aceea încep mereu cu dovezi de recunoștință din partea națiunii noastre pentru națiunea americană.

Poporul american ne-a ajutat să ne salvăm. Oamenii și drepturile omului au prioritate. Suntem cu adevărat recunoscători. Vrem doar relații puternice cu America și sper că le vom avea” a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101