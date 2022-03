Adolescentă rănită de bombele rusești, conversație cu Zelenski la spital: „Toată lumea te susține pe TikTok”. Replica amuzantă a președintelui VIDEO

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat joi, 17 martie, la un spital din Kiev o adolescentă în vârstă de 16 ani rănită în urma bombardamentelor armatei ruse.

Katia Vlasenko și familia ei au fost atacați în timp ce încercau să fugă de focul rusesc, scrie Independent.

Potrivit martorilor, adolescenta și-a acoperit fratele mai mic cu propriul corp, în timpul bombardamentului rusesc.

When the Russians shot Katherina, her parents thought she was dead. “The bullets went through her back, the ribs, the lungs, the thighs,” the mother said. “She suffered the most as she was covering her little brother.” She saved his life. He is 8yo. Pres Zelenskyy met them today: pic.twitter.com/IoqrSVBCAS