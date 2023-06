Avertismentul lui Zelenski: ”Rusia ia în considerare scenariul unui act terorist la centrala nucleară Zaporojie”

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi, 22 iunie, că agenţiile de spionaj ucrainene au primit informaţii care arată că Rusia are în vedere să comită un atac "terorist" la centrala nucleară din Zaporojie, care să implice o emisie radioactivă.

"Serviciile de spionaj au primit informaţii potrivit cărora Rusia ia în considerare scenariul unui act terorist la centrala nucleară Zaporojie - un act terorist cu eliberare de radiaţii", a precizat el. "Au pregătit totul pentru acest lucru", susţine Zelenski.

Într-o declaraţie video publicată pe Twitter, el a dă asigurări că Ucraina împărtăşeşte informaţiile cu toţi partenerii săi internaţionali, inclusiv din Europa, America, China, Brazilia, India, lumea arabă, Africa. "Toate ţările, absolut toată lumea ar trebui să ştie asta", spune Zelenski.

We have just had a report from our intelligence and the Security Service of 🇺🇦.

Intelligence has received information that Russia is considering a scenario of a terrorist attack on the Zaporizhzhia nuclear power plant. A terrorist attack with radiation leakage. They have prepared… pic.twitter.com/WK6qM090Ru