Zelenski: Lukașenko m-a sunat în primele zile ale războiului și și-a cerut scuze. ”Nu sunt responsabil, acesta este Putin” VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a povestit, într-un interviu, că liderul Belarusului, Alexandr Lukașenko, l-a sunat ”în a doua sau a treia zi de război” ca să-și ceară scuze pentru rachetele lansate de pe teritoriul belarus.

„La câteva zile de la începutul războiului, am vorbit cu Lukașenko la telefon și și-a cerut scuze. A spus: „Nu am fost eu; au fost lansate rachete de pe teritoriul meu, iar Putin a fost cel care le-a lansat.' Acestea sunt cuvintele lui. „Și îmi cer scuze”, mi-a spus el. „Nu sunt responsabil, acestea sunt doar rachete, acesta este Putin”, a povestit președintele Zelenski, într-un interviu pentru Lex Fridman, citat de pravda.com.ua.

⛔️“Can you just forgive Russia?”

Zelensky's powerful speech to Lex Fridman's naive question.

The Ukrainian President also said that in the first days of the war, Lukashenka called him and apologized for Belarus's participation in the war: "It's not me, it's Putin".

