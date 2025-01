Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a anunțat luni, 13 ianuarie 2025, că a discutat cu omologul său francez, Emmanuel Macron, despre susţinerea Ucrainei şi despre o eventuală ”desfăşurare de continente” militare străine în Ucraina, o idee evocată în ultimele luni de către aliaţii Kievului, relatează AFP.

"Am vorbit cu președintele Franței Emmanuel Macron. Am avut o discuție detaliată despre situația de pe câmpul de luptă și progresul forțelor ucrainene în operațiunea Kursk.

I-am exprimat recunoștința președintelui Macron și poporului francez pentru sprijinul neclintit, care nu numai că ajută la salvarea de vieți, ci ne aduce și mai aproape de pacea și stabilitatea durabilă în Europa.

Am convenit, de asemenea, să lucrăm îndeaproape cu aliații cheie pentru obținerea păcii și dezvoltarea garanțiilor de securitate eficiente.

Ca o astfel de garanție, am discutat despre inițiativa franceză de a desfășura contingente militare în Ucraina. Am abordat pașii practici pentru implementarea sa, potențiala extindere și implicarea altor națiuni în acest efort", este mesajul, în limba engleză, pe care președintele Zelenski l-a postat pe rețeaua X.

