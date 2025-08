Zelenski a avut o discuție telefonică, timp de o oră, cu Macron. Franța ar urma să ofere rachete, iar piloții ucraineni se vor antrena pe avioane Mirage

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o convorbire telefonică, timp de o oră, cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Convorbirea ar fi avut loc în cursul zilei de vineri, 18 iulie 2025, anunță publicația Kyiv Independent, citând un mesaj postat pe Internet de președintele Ucrainei.

„Am vorbit în detaliu și despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, în special despre furnizarea de rachete pentru sistemele SAMP/T și finanțarea dronelor de interceptare”, a precizat liderul de la Kiev.

„Aș dori să subliniez în special acordul nostru privind pregătirea piloților pentru avioanele Mirage. Franța este pregătită să antreneze piloți suplimentari folosind aeronave suplimentare”, a afirmat Zelenski, în mesajul postat pe platforma X.

Avioanele Mirage au făcut parte dintr-un pachet de ajutor militar anunțat de Franța, pentru Ucraina, în anul 2024, pachet care includea și instruirea de piloți ucraineni. Ucraina a folosit avioane Mirage, în martie 2025, pentru a respinge un atac aerian lansat de Rusia.

Președintele Ucrainei mai precizează că el și președintele Franței își vor coordona "următorii pași politici".

I had a very substantive, hour-long conversation with President of France @EmmanuelMacron. We discussed the situation on the frontline and Ukraine’s urgent defense needs. I’m grateful to Emmanuel for his truly strategic vision and his readiness to help with exactly what our… pic.twitter.com/ohfgvxWMcW