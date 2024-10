Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri, 4 octombrie 2024, că a vizitat regiunea Sumî a Ucrainei, aflată la graniţa cu Rusia, unde s-a întâlnit cu militari ucraineni care participau la ofensiva lansată de Ucraina în regiunea rusă Kursk, relatează AFP.

Ucraina a început ofensiva în regiunea Kursk în august 2024.

"Astăzi mi-am început călătoria în regiunea Sumî cu o întâlnire cu soldaţii noştri - cei care luptă în regiunea Kursk pentru a apăra regiunile noastre de graniţă şi întreaga ţară", a scris pe Telegram preşedintele Zelenski, care a vizitat primele linii ale frontului de mai multe ori de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022.

"Într-un război de lungă durată, nu este vorba doar de motivarea trupelor. Trebuie să motivăm întreaga lume şi să o convingem că ucrainenii pot fi mai puternici decât inamicul", a afirmat preşedintele ucrainean care s-a adresat soldaţilor într-un mesaj video.

Today, I began my visit to the Sumy region with a meeting with our warriors—the guys who are fighting in the Kursk region, defending our border areas and the entire state. The 82nd Brigade. I received a report from the commander and presented awards to our soldiers.

Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu soldaţi ai Brigăzii 82 Air Assault implicată în ofensiva pe teritoriul Rusiei şi a ascultat raportul comandantului acestei unităţi.

Zelenski a decorat soldaţi, însoţit de comandantul şef al armatei Oleksandr Syrsky într-un adăpost subteran.

In Sumy, I visited our warriors, who are recovering from wounds, spoke with them, and presented them with state awards.

I am grateful for their service, for protecting our country, and for every step they take to defend Ukraine. I also thank the medical staff for saving the… pic.twitter.com/dj0OHVmnKb