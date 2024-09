Zelenski, detalii la zi despre situația de pe front. Președintele Ucrainei îi va prezenta în curând lui Biden ”Planul victoriei” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri, 13 septembrie, că armata rusă şi-a încetinit înaintarea în estul Ucrainei mulţumită ofensivei ucrainene în Rusia și că urmează să se întâlnească cu liderul SUA, Joe Biden, luna aceasta, pentru a-i prezenta ”planul victoriei”, relatează AFP.

”Luna aceasta, întâlnirea noastră cu preşedintele Biden este prevăzută. Îi voi prezenta un plan al victoriei. Un ansamblu de soluţii intercontectate, care vor da Ucrainei suficientă putere, suficiente lucruri, pentru a pune acest război pe calea păcii”, a declarat Zelenski într-o conferință care s-a desfășurat la Kiev.

Președintele Ucrainei a vorbit despre "Planul victoriei" și într-un mesaj pe care l-a postat pe rețeaua X. "Războaiele de agresiune, cum ar fi războiul Rusiei împotriva Ucrainei, se încheie într-unul din două moduri: fie forțele de ocupație sunt alungate, fie diplomația asigură adevărata independență", a explicat șeful statului ucrainean.

Zelenski a dat asigurări că ofensiva lansată de militarii ucraineni luna trecută, în regiunea rusă Kursk, a avut efectul scontat şi a oprit înaintarea rușilor în estul Ucrainei. ”Sincer, ea a dat rezultatele scontate. În regiunea Harkov (nord-est), inamicul a fost oprit, iar înaintarea sa în regiunea Doneţk (est) a fost încetinită, chiar dacă acolo este foarte dificil”, subliniază el.

El a dat asigurări că Moscova a fost nevoită să desfăşoare 40.000 de oameni în regiunea de frontieră Kursk, dar ”drumul de parcurs este încă lung”, a afirmat Zelenski.

Today, I addressed the Yalta European Strategy meeting, stressing that it is we who need this war to end, not Putin. He has no interest in ending it, content to send people to their deaths, ruling his people through the TV, while enjoying life in his palaces. So far, Putin and… pic.twitter.com/vZiCEVmEtt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024

Joi, armata rusă a anunţat, pentru prima oară de la începutul ofensivei ucrainene lansate la 6 august, că a recâştigat teren în Kursk. Ucraina a confirmat un contraatac rus, estimând că acesta este ”conform” planurilor Kievului.

Ucraina, care duce lipsă de oameni şi muniţie spre deosebire de Rusia, se află, per ansamblu, de un an de zile, în defensivă. Forţele ruse câştigă teren mai ales în estul Ucrainei, înaintări care s-au accelerat în primăvară şi în vară - cuceriri-record ale Moscovei faţă de situaţia din toamna lui 2022.

Ucraina a declanşat la începutul lui august 2024 o ofensivă-surpriză pe teritoriul rus şi a ocupat - susţine Kievul - peste 1.000 de kilometri pătraţi în regiunea rusă de frontieră Kursk.

I discussed the implementation of the Peace Formula and preparations for the second Peace Summit with President of the Munich Security Conference Foundation Council Wolfgang Ischinger. I hope the Munich Security Conference will remain a key platform for uniting the democratic… pic.twitter.com/UR93u3dllp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024

Ucraina - care se află în dificultate pe teren şi care se confruntă cu o vastă ofensivă în est - cere Occidentului să o autorizeze să atace ţinte în profunzime pe teritoriul rus şi să o ajute să doboare rachete care ţintesc teritoriul ucrainean. Însă americanii şi europenii se tem că acest lucru poate împinge Moscova la o escaladare şi la o confruntare directă.

Zelenski a anunţat că Kievul îşi va prezenta în noiembrie planul de a pune capăt războiului, la un summit al păciii la care să fie invitată Rusia.

I met with @BorisJohnson on the sidelines of the Yalta European Strategy annual meeting. I am grateful for his attention to Ukraine and support in providing the necessary international assistance to Ukraine since the beginning of the full-scale invasion. Ukrainians always… pic.twitter.com/SFDVoT9oh7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024

Însă el acuză Occidentul de faptul că-i este ”frică” să vorbească despre posibilitatea de a doborî rachete şi drone ruseşti care ţintesc Ucraina - în pofida faptului că ajută Israelul să facă acest lucru.

”Aliaţii doboară în comun rachete şi drone pe cerul Orientului Mijlociu. De ce nu există în continuare o astfel de decizie în vederea doborârii comune a rachetelor şi (dronelor de tip) Shahed ruseţti pe cerul Ucrainei?”, a subliniat şeful statului ucrainean în conferinţa de la Kiev.

”Le este frică să spună măcar ”noi lucrăm la asta””, a acuzat el.

Meeting with Mike Pompeo, U.S. Secretary of State from 2018 to 2021. We are grateful to the United States for its military and financial support to Ukraine. Due to this support, and assistance in strengthening the international coalition, we are making progress on the… pic.twitter.com/sK991IXyuf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2024

Ucraina - vizată de o multiplicare a atacurilor cu drone şi rachete ruseşti ţintind infrastructuri şi oraşe - vrea ca aliaţii săi să o ajute să distrugă aceste proiectile de pe teritoriile lor şi subliniază că acest lucru ar salva vieţi ale unor civili ucraineni fără riscul de a ucide militari ruşi.

Însă occidentalii se tem că o asemenea măsură ar putea fi percepută de către Rusia drept o escaladare.

Aliaţii Kievului restrâng - din aceleaşi motive - folosirea rachetelor livrate Ucrainei împotriva unor ţinte de pe teritoriul rus, spre marea nemulţumire a Kievului.

Preşedintele rus Vladimir Putin a agitat joi ameninţarea unui ”război cu ţările NATO”, în cazul în care Occidentul autorizează Ucraina să atace în adâncime pe teritoriul rus.

Toate aceste declaraţii intervin în contextul unei vizite, vineri, la Washington, a premierului britanic Keir Starmer, în vederea dicutării cu preşedintele american Joe Biden a posibilităţii de a autoriza Kievul să folosească rachete - cu rază de acţiune mai mare - împotriva Rusiei.

