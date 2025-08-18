Zelenski acuză Rusia de ”atacuri cinice” împotriva unei instalații petroliere a Azerbaidjanului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză luni, 18 august, Rusia de faptul că a desfăşurat atacuri ”cinice” în Ucraina, împotriva unei instalaţii petroliere care aparţine Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa, la Washington, cu Donald Trump şi lideri europeni, relatează AFP.

”Este vorba despre un atac rus demonstrativ şi cinic. Ei ştiu că azi are loc o reuniune la Washington pentru a se discuta dspre sfârşitul războiului”, acuză pe X Zelenski.

Liderul de la Kiev postează imagini în care apar infrastructuri după atac.

Це був абсолютно показовий і цинічний російський удар. Вони знають, що сьогодні у Вашингтоні зустріч для припинення війни. Будемо говорити про ключові речі з Президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії,… pic.twitter.com/FEwFXgd4Cx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

”Putin va comite asasinate ostentative pentru a menţine presiuni asupra Ucrainei şi Europei şi pentru a submina eforturile diplomatice”, acuză Zelenski.

”Tocmai de aceea cerem ajutor pentru a pune capăt acestor masacre”, denunţă el.

Pe de altă parte, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa urmează să se întâlnească săptămâna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ei urmează să discute despre Războiul din Ucraina şi despre eforturi în favoarea păcii, scrie Bloomberg.

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war. We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

