Zelenski acuză Rusia de ”atacuri cinice” împotriva unei instalații petroliere a Azerbaidjanului

Autor: Silvia Salcie
Luni, 18 August 2025, ora 15:10

Instalație petrolieră din Ucraina distrusă de ruși FOTO / X Volodimir Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski acuză luni, 18 august, Rusia de faptul că a desfăşurat atacuri ”cinice” în Ucraina, împotriva unei instalaţii petroliere care aparţine Azerbaidjanului, înainte de întâlnirea sa, la Washington, cu Donald Trump şi lideri europeni, relatează AFP.

”Este vorba despre un atac rus demonstrativ şi cinic. Ei ştiu că azi are loc o reuniune la Washington pentru a se discuta dspre sfârşitul războiului”, acuză pe X Zelenski.

Liderul de la Kiev postează imagini în care apar infrastructuri după atac.

”Putin va comite asasinate ostentative pentru a menţine presiuni asupra Ucrainei şi Europei şi pentru a submina eforturile diplomatice”, acuză Zelenski.

”Tocmai de aceea cerem ajutor pentru a pune capăt acestor masacre”, denunţă el.

Pe de altă parte, preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa urmează să se întâlnească săptămâna aceasta cu omologul său rus Vladimir Putin.

Ei urmează să discute despre Războiul din Ucraina şi despre eforturi în favoarea păcii, scrie Bloomberg.

Putin pretinde garanții de securitate și pentru Rusia din partea Occidentului: ”Are drept egal cu Ucraina”
Putin pretinde garanții de securitate și pentru Rusia din partea Occidentului: ”Are drept egal cu Ucraina”
Rusia va avea nevoie de „garanții de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizațiile internaționale din Viena....
Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
Zelenski și Trump, ultimele mesaje înainte de întâlnirea de la Washington: ”Ucraina nu poate adera la NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!”
După discuțiile dintre liderul SUA, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, Volodimir Zelenski a sosit luni, 18 august, la Washington DC. Liderul de la Kiev și...
#Zelenski, #acuzatii, #Rusia, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
