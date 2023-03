Reacția lui Zelenski după ce o rachetă rusească a lovit centrul orașului Kramatorsk: un mort, 3 răniți și șase imobile avariate VIDEO

Cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite marţi, într-un bombardament rusesc, la Kramatorsk şi Sloviansk, în estul Ucrainei, anunţă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.

Şase imobile locuite au fost avariate, anunţă Zelenski într-o postare pe Facebook.

Operaţiuni de salvare erau în curs, mai anunţă el. Primarul localităţii a anunţat că 25 de imobile au fost avariate.

”Statul răului continuă războiul împotriva populaţiei civile”, dar va fi ”negreşit” pedepsit pentru aceste ”crime”, denunţă Rusia Volodimir Zelenski.

In #Kramatorsk, six houses were damaged as a result of a #Russian missile attack. pic.twitter.com/NsEIiYWQcp