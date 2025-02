Mesajul lui Zelenski după ce a plecat la Casa Albă: ”Mulțumesc, America. Ucraina are nevoie de o pace justă”

Preşedintele Volodimir Zelenski a postat un mesaj pe X după ce discuţiile sale din Biroul Oval cu preşedintele Donald Trump s-au transformat într-o ceartă care a dus la anularea acordului pe care urmau să îl semneze.

„Mulţumesc, America, mulţumesc pentru sprijin, mulţumesc pentru această vizită. Mulţumesc preşedintelui SUA, Congresului şi poporului american. Ucraina are nevoie de o pace justă şi durabilă, iar noi lucrăm exact pentru asta”, a scris Zelenski.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

Anterior, preşedintele Donald Trump postase pe reţeaua sa socială că îl aşteaptă pe Volodimir Zelenski înapoi când va vrea pacea, sugerând că între timp, Statele Unite nu vor mai ajuta Kievul, pentru că simte că implicarea americană „îi oferă un mare avantaj în negocieri”.

