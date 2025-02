Trump despre declarația că Zelenski este un ”dictator”: ”Am spus eu asta, nu cred că aș fi putut spune asta” VIDEO

Președintele SUA Donald Trump a declarat joi, 27 februarie, că nu-i vine să creadă că ar fi declarat despre Volodimir Zelenski că este un ”dictator”. Afirmația a fost făcută la întâlnirea cu presa în contextul vizitei premierului britanic Keir Starmer la Casa Albă.

”Am spus eu asta, nu cred că aș fi putut spune asta”, declară președintele SUA, întrebat de un editor BBC dacă încă mai crede că Volodimir Zelenski este un ”dictator”.

Imaginile au fost postate de un jurnalist de la CNN.

Trump "can't believe" he called Zelensky a "dictator".

It was only a week ago. pic.twitter.com/7ulqpDy1EA