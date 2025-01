Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat un mesaj de felicitare către poporul american și către Donald Trump cu prilejul reinstalării acestuia la Casa Albă, subliniind că acest moment reprezintă începutul "pentru rezolvarea problemelor globale".

Liderul de la Kiev a postat acest mesaj în limba engleză, pe rețeaua X, în seara de 20 ianuarie 2025.

"Astăzi este o zi a schimbării și, de asemenea, o zi a speranței pentru rezolvarea multor probleme, inclusiv a provocărilor globale.

Președintele Trump este întotdeauna decisiv iar politica de pace prin forță pe care a anunțat-o oferă o oportunitate de a consolida conducerea americană și de a obține o pace pe termen lung și justă, care este prioritatea principală.

Acest secol este modelat chiar acum și trebuie să lucrăm cu toții împreună pentru a ne asigura că este un secol măreț și de succes pentru democrații, nu pentru cei care vor să eșuăm", a scris președintele Zelenski în mesajul postat pe Internet.

Ultima parte a acestui mesaj poate fi socotită o aluzie la Rusia, deși se observă că Zelenski nu a menționat explicit numele Rusiei în acest text. De altfel, nici președintele Donald Trump, în discursul rostit în ceremonia de la Casa Albă, nu a rostit numele Rusiei și nici numele Ucrainei.

După cum se știe, una dintre promisiunile lui Donald Trump, în perioada campaniei electorale, fusese aceea că, în prima zi de după revenirea în funcția de președinte al SUA, va readuce pacea în Ucraina. Deși ulterior a fost întrebat cum va readuce pacea în Ucraina, Trump a refuzat să ofere detalii.

