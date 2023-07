Comandații batalionului Azov, capturați de ruși la Azovstal, se întorc în Ucraina. Anunțul președintelui Zelenski VIDEO

Volodimir Zelenski a anunțat că se va întoarce în Ucraina cu soldații care au fost capturați anterior de Rusia în timpul asaltului de la Azovstal.

Este vorba de cinci comandanți ai batalionului Azov, care au apărat uzina siderurgică Azovstal din Mariupol în timpul asediului orașului.

Uzina Azovstal a fost ultimul punct de rezistență al apărării Ucrainei în orașul-port, care a căzut în cele din urmă în mâinile Rusiei în mai 2022.

Zelenskyy a declarat că se va întoarce din Turcia împreună cu soldații ucraineni Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko și Denys Shleha.

President Zelenskyy’s travel to Turkey is a far bigger success than anticipated. President Erdogan clearly supports Ukraine’s NATO perspective. But returning the former POWs and Azov commanders home, is a move which underlines that Turkey is Ukraine’s friend. What a moment that… pic.twitter.com/G5EHjH6s9z