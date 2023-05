Volodimir Zelenski a ajuns în Italia. Se va întâlni cu oficialii de la Roma şi cu Papa Francisc

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit sâmbătă la Roma pentru discuţii cu oficiali guvernamentali şi cu Papa Francisc, care la sfârşitul lunii aprilie declara că Vaticanul este implicat într-o misiune de pace pentru a pune capăt războiului cu Rusia, relatează Reuters.

Zelenski, aflat pentru prima oară în Italia de când Rusia i-a invadat ţara, în februarie anul trecut, urmează să se întâlnească separat cu preşedintele Sergio Mattarella şi cu premierul Giorgia Meloni înainte de a se îndrepta spre Vatican.

De asemenea, va fi invitatul unui popular talk-show al televiziunii italiene, apoi se va îndrepta spre Germania.

Premierul Giorgia Meloni l-a vizitat pe Zelenski la Kiev în februarie pentru a-l asigura de sprijinul continuu al Italiei pentru Ucraina, în ciuda faptului că unii dintre aliaţii săi, în special fostul premier Silvio Berlusconi, au legături strânse şi de lungă durată cu Moscova.

Today in Rome. I'm meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦