Volodimir Zelenski face vizite în ţările baltice. „Sunt partenerii noştri de principiu” VIDEO

Volodimir Zelenski, preşedintele ucrainean efectuează miercuri, 10 ianuarie, o vizită în Lituania, unul dintre cei mai aprigi susţinători ai Kievului, a transmis un jurnalist AFP.

Președintele ucrainean a sosit miercuri dimineaţa la Vilnius, capitala lituaniană.

El urmează să efectueze apoi vizite la ceilalţi ”parteneri de principiu” - Estonia şi Letonia.

Zelenski efectuează acest turneu în timp ce Ucraina este bombardată intensiv de către ruşi în ultimele săptămâni.

He will hold talks in Vilnius, and later will visit Riga and Tallinn. pic.twitter.com/Z5CApuePcS

⚡️ President Vladimir Zelensky arrives in Lithuania with an unannounced visit.

”Estonia, Letonia şi Lituania sunt prietenii noştri şi partenerii noştri de principiu”, declară pe X preşedintele ucrainean, anunţând întâlniri cu oficiali de rang înalt din ţările baltice.

”Azi am sosit la Vilnis, după care mă duc la Tallinn şi Riga”, anunţă el.

”Securitatea, integrarea în UE şi NATO, cooperarea în domeniul războiului electronic şi dronelor şi continuarea coordonării susţinerii europene se află pe ordinea de zi”, precizează el.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.

Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.

I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…