Zelenski a ajuns în Albania, unde se va întâlni inclusiv cu lideri din Serbia și Kosovo. „Moment crucial pentru promovarea legăturilor bilaterale”

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei a sosit în capitala Albaniei, Tirana, a anunţat miercuri, 28 februarie, ministrul albanez de externe Igli Hasani, relatează Reuters.

Zelenski urmează să ia parte la un summit pe probleme de securitate la care participă Ucraina şi şase ţări din Balcanii de Vest, fiind prima reuniune de acest fel în contextul în care invazia Rusiei se prelungeşte şi a intrat în al treilea an.

"Un moment crucial pentru promovarea legăturilor bilaterale şi pentru a fi solidari cu Ucraina în lupta sa eroică împotriva agresiunii Rusiei", a scris Hasani pe reţeaua socială X.

Great honor to welcome President @ZelenskyyUa to Tirana.

A pivotal moment for fostering bilateral ties, and standing in solidarity with Ukraine in its heroic fight against Russia’s aggression.

🇦🇱🤝🇺🇦#WeStandwithUkraine pic.twitter.com/ngGan0Mdev