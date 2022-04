Președintele Volodimir Zelenski susține o conferință de presă despre războiul din Ucraina, sâmbătă, 23 aprilie în metroul din Kiev, cu participarea jurnaliștilor străini și locali.

Evenimentul este difuzat la televiziunile din toată țara.

Liderul ucrainean a vorbit despre posibilitatea unor negocieri cu președintele țării agresoare, Vladimir Putin, precum și despre temerile sale cu privire la războiul din Ucraina, viitoarea vizită a secretarului general al ONU António Guterres, pseudoreferendumul planificat de ocupanți la Kherson și alte subiecte.

Despre posibile negocieri cu Putin

"Am insistat de la bun început asupra negocierilor cu liderul (al Rusiei. - Nd.), orice format de negocieri prin internediari nu va produce rezultate. Numai cel care l-a început poate opri acest război. Există o cale diplomatică, și există una militară. Orice persoană sănătoasă alege o cale diplomatică. Orice lider până la ultimul nu are dreptul să anuleze calea diplomatică...", a subliniat Zelensky.

„Nu mi-e frică să mă întâlnesc cu președintele Putin, nu am dreptul să-mi fie frică, pentru că oamenii noștri au arătat că nu se tem de nimic, oamenii au oprit tancuri cu mâinile goale. Un lider nu are dreptul să se teamă când vine vorba de statul nostru și de independența noastră”, a subliniat liderul ucrainean.

Despre soarta negocierilor dintre delegațiile Rusiei și Ucrainei

„Dacă oamenii noștri sunt omorâți la Mariupol, dacă se organizează un pseudoreferendum la Herson, Ucraina se va retrage din negocieri”, a subliniat Zelensky.

Despre motivele atacului rușilor

"Nu am fost respectați de Rusia și disprețuiți la nivel de putere și la nivelul unui mare procent din societatea lor. Ei nu consideră statul nostru independent, nu ne respectă cultura și valorile, ei cred că noi nu avem dreptul la independență, ceea ce înseamnă dreptul la viață”, a spus liderul ucrainean.

Despre soarta teritoriilor ocupate

"De îndată ce vom avea mai multe arme, vom merge înainte pentru a ne recupera teritoriile. Tot ceea ce ei distrug sau ocupă temporar, le vom lua înapoi. Și asta nu se va întâmpla peste zeci de ani", a asigurat președintele.