Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, joi seară, într-un nou discurs, că resursele statului ar trebui să fie folosite pentru apărare, nu pentru proiecte care în acest moment nu sunt prioritare. El a menţionat că ucrainenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate în mod corect şi adecvat.

Zelenski şi-a început discursul cu mulţumiri: “În primul rând, aş dori să le mulţumesc tuturor celor care ajută oamenii şi oraşele noastre să depăşească consecinţele atacurilor ruseşti. Odesa şi întreaga regiune, Mikolaiv, Zaporizhzhia, regiunea Zhytomyr, Kharkiv... regiunile de frontieră, regiunea Doneţk... Le mulţumesc tuturor salvatorilor, medicilor, asistentelor, voluntarilor, poliţiei, autorităţilor locale... Le mulţumesc tuturor celor care lucrează pentru binele oamenilor şi al Ucrainei. Victimelor atacurilor ruseşti li se oferă asistenţa necesară. Încă o dată şi încă o dată, le mulţumesc angajaţilor din porturile noastre şi din infrastructura de transport în general, care fac totul pentru a păstra potenţialul de export al Ucrainei şi accesul nostru la economia globală”.

El a menţionat că în primele patru zile ale acestei săptămânii ruşii au folosit peste 150 de rachete şi drone. “În doar patru zile din această săptămână, începând de luni, teroriştii ruşi au folosit deja aproape 70 de rachete de diferite tipuri, aproape 90 de "Shaheduri" împotriva statului nostru şi, într-o proporţie semnificativă, împotriva oraşului Odesa şi a regiunii Odesa, a oraşului Mikolaiv, a altor oraşe şi comunităţi din sudul ţării. Desigur, luptătorii noştri au reuşit să doboare o parte din rachetele şi dronele inamice, iar pentru aceasta mulţumesc fiecărui apărător al cerului... Dar, din păcate, capacitatea apărării aeriene ucrainene nu este încă suficientă pentru a proteja întregul cer ucrainean... Colaborăm cu partenerii noştri cât mai activ posibil pentru a obţine sisteme suplimentare de apărare aeriană care pot asigura pacea şi securitatea în Odesa noastră şi în toate celelalte oraşe şi comunităţi din ţara noastră”, a afirmat el.

Zelenski a mulţumit pentru înăsprirea de către mai multe state a sancţiunilor care vizează Rusia. “Astăzi aş dori să mulţumesc mai multor state care au înăsprit sancţiunile împotriva entităţilor ruseşti, diverse entităţi care, într-un fel sau altul, ajută Rusia să desfăşoare această agresiune inumană. Mulţumesc Statelor Unite, Canadei şi Uniunii Europene. Sute de noi obiective de sancţiuni au fost implementate cu succes. Rusia şi toţi cei din această lume care îndrăznesc să ajute teroriştii trebuie să simtă presiunea din ce în ce mai mare a sancţiunilor - fie că sunt persoane fizice, companii sau ţări”.

“Astăzi, Banca Naţională a Ucrainei a luat o decizie importantă în ceea ce priveşte instituţia financiară care operează în ţara noastră şi care este deţinută de oligarhi ruşi - se află sub sancţiuni în diferite jurisdicţii... Au fost aplicate sancţiunile NSDC. Iar acum va fi corect ca Guvernul Ucrainei să examineze imediat propunerile relevante ale Băncii Naţionale a Ucrainei şi să le sprijine în relaţie cu această instituţie financiară. În interesul deponenţilor, de dragul stabilităţii financiare şi al justiţiei de bază”, a mai spus liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski a precizat că vrea să se găsească fonduri extrabugetare pentru “proiecte cu adevărat necesare”.

“Astăzi, am vorbit, de asemenea, cu prim-ministrul Şmîhal despre o altă problemă care ar trebui să fie luată în considerare, în special prin prisma justiţiei. Cheltuielile bugetare. În vremuri de război ca aceasta, atenţia maximă a statului şi, prin urmare, resursele statului, ar trebui să fie cheltuite pentru apărare. Acesta este un lucru evident. Şi orice proiect care poate fi implementat în contul resurselor extrabugetare ar trebui să fie implementat în acest mod. Acest lucru este valabil pentru diverse domenii, inclusiv pentru cultură. Muzee, centre culturale, simboluri, seriale TV - toate acestea sunt importante, dar acum există alte priorităţi. Găsiţi fonduri extrabugetare. Nu fonduri de stat. Aşadar, i-am sugerat premierului doi paşi. Primul este de a găsi fonduri extrabugetare pentru proiecte care sunt cu adevărat necesare acum. Există oameni în lume care pot ajuta. În al doilea rând, i-am cerut prim-ministrului să ia în considerare înlocuirea ministrului Culturii şi Politicii Informaţionale din Ucraina”.

“Aş dori, de asemenea, să fac un apel la toate autorităţile locale din ţara noastră: oamenii ar trebui să simtă că resursele bugetare sunt utilizate în mod corect şi adecvat. Toată lumea înţelege despre ce este vorba. Pietrele de pavaj, decoraţiunile oraşului şi fântânile pot aştepta până după victorie”, a subliniat el.

Zelenski a vorbit şi despre faptul că Ucraina continuă activitatea de mobilizare a lumii pentru a proteja securitatea alimentară şi viaţa normală. “Astăzi, pentru prima dată în istoria relaţiilor dintre ţările noastre, am vorbit cu prim-ministrul Etiopiei, în special despre încercarea Rusiei de a distruge exporturile noastre de cereale. Astăzi, aproximativ 20 de milioane de oameni din Etiopia sunt în pragul foametei. Aceasta este una dintre cele mai critice situaţii din lume. Anul trecut, exporturile ucrainene au salvat vieţile a cel puţin un milion de etiopieni - atât de multă hrană am reuşit să trimitem în această ţară, aproape 300 de mii de tone. Şi dacă nu ar fi fost agresiunea rusă, am fi putut salva mult mai multe vieţi şi am fi putut oferi mult mai multă securitate. Sunt încrezător că anul acesta putem face acest lucru - toţi împreună, întreaga lume. Nimeni în lume nu este interesat să permită Rusiei să distrugă piaţa mondială a alimentelor. Şi, apropo, am început deja să ne pregătim pentru reuniunea Consiliului de Securitate al ONU programată pentru mâine, care este dedicată tocmai acestei probleme, securitatea alimentară. Le sunt recunoscător tuturor celor din lume care ne ajută!”, a adăugat preşedintele Ucrainei.

