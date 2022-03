Zelenski a cerut 1% din tancurile și avioanele NATO: ”Cel mai rău lucru într-un război e să nu ai răspunsuri clare când ceri ajutor”

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a adresat membrilor NATO joi, 24 martie, printr-un

mesaj video înregistrat.

Șeful de stat ucrainean a cerut membrilor NATO asistență militară ”fără restricții”.

”Ucraina are nevoie de asistență militară fără restricții așa cum și Rusia își folosește fără

restricții întregul arsenal asupra noastră distrugând tot ce e viu, de la case la biserici,

de la depozite la universități, de la poduri la spitale.

Ucraina cere avioane ca să nu mai pierdem atât de mulți oameni. Și voi aveți avioane de luptă

cu miile. Am cerut tancuri ca să ne deblocăm orașele care acum sunt aproape de colaps:

Mariupol, Berdiansk, Melitopol, altele, orașe unde Rusia păstrează mii de oameni ostateci și

provoacă intenționat foamete”, afirmă Zelenski.

Acesta a mai precizat că incertitudinea este ”cel mai rău lucru” într-un război și a cerut 1%

din dotările militare ale statelor NATO.

”Aveți cel puțin 20.000 de tancuri! Ucraina cere 1%. 1% din toate tancurile voastre, fie

donate, fie vândute, dar nu am primit încă un răspuns.

Cel mai rău lucru într-un război e să nu ai răspunsuri clare când ceri ajutor.

Ucraina nu a vrut niciodată acest război și nu vrea să se lupte ani de acum. Vrem doar să ne

salvăm oamenii. Vrem să supraviețuim! Doar să supraviețuim! Ca orice națiune avem dreptul la

asta. Dreptul la viață. Dreptul la 1%”, a mai afirmat președintele ucrainean.

President Zelensky to NATO: we asked

for fighter jets, you have thousands of them, but haven't got any. You have 20,000 tanks - we

need just 1% of them. We need them defend our country. We just want to live, to survive. I

believe it's everyone's right. pic.twitter.com/G7lB1CYcsq

(@olgatokariuk) March 24, 2022