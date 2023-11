Zelenski, din nou pe front. Președintele s-a deplasat în nord-estul Ucrainei unde a decorat militari VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat joi, 30 decembrie, o vizită în apropierea liniei frontului, în regiunea Harkov (nord-est), unde a vizitat un post de comandament, în apropiere de Kupiansk, anunţă preşedinţia ucraineană, relatează AFP.

”Combatanţii din conducerea Kupianskului apără viaţa liniştită a ucrainenilor”, anunţă pe Telegram preşedinţia ucraineană. Volodimir Zelenski a decorat militari în această vizită, potrivit unei înregistrări video postate de către preşedinţie.

Forţe ruseşti desfăşoară de mai multe luni o ofensivă în această zonă, însă înregistrează câştiguri minime.

UN MORT ŞI ZECE RĂNIŢI ÎN TREI ORAŞE DE LÂNGĂ AVDIIVKA

Bombardamente ruse s-au soldat cu cel puţin un mort şi zece răniţi, în noaptea de miercuri spre joi, în trei oraşe apropiate din estul Ucrainei, a anunţat ministrul ucrainean de Interne Igor Klimenko.

El anunţă că şase rachete de tip S-300 au atins oraşele Pokrovsk, Mîmograd şi Novogrodivka, situate la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de Avdiivka, un oraş pe care ruşii încearcă să-l cucerească de aproape două luni.

La Novogrodivka, corpul unui bărbat a fost găsit sub dărâmăturile unui imobil locuit, în care salvatori continuau alte patru persoane, a anunţat şeful Administraţiei Militare regionale Igor Monoz.

