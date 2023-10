Zelenski s-a întâlnit cu miniștrii Apărării din statele NATO: ”Putin se pregătește din nou să folosească iarna ca armă de război” VIDEO

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sosit miercuri, în premieră, la sediul NATO de la Bruxelles, în căutare de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, artilerie şi muniţie care să ajute Ucraina să treacă peste o nouă iarnă de război, relatează Reuters.

În prima sa vizită la sediul NATO de la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie anul trecut, Zelenski a declarat că următoarele luni ale sezonului rece vor fi una dintre cele mai mari provocări pentru Ucraina.

"Ne pregătim, suntem pregătiţi. Acum avem nevoie de sprijin din partea liderilor", a declarat el reporterilor înainte de a se întâlni cu miniştrii Apărării din NATO şi din alte 20 de ţări care acordă ajutor militar Ucrainei în cadrul unui forum condus de SUA, cunoscut sub numele de Grupul de contact pentru apărarea Ucrainei.

Aflat alături de Zelenski, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin "se pregăteşte din nou să folosească iarna ca armă de război" prin atacarea infrastructurii energetice din Ucraina. "Trebuie să prevenim acest lucru, cu capacităţi mai avansate şi mai mari de apărare aeriană, putem face o mare diferenţă", a punctat Stoltenberg.

Miercuri, un oficial american din domeniul apărării a declarat că va fi anunţat un nou pachet de ajutor de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, care va include rachete şi muniţii de apărare aeriană.

I met with @SecDef and the Chairman of the Joint Chiefs of Staff Charles Brown.

I thanked the US for its unwavering support and the latest military aid package.

As winter approaches, it’s critical to strengthen Ukraine’s air defense to protect our military, people, and economy. pic.twitter.com/ROUyzXNPUi