Zelenki după întâlnirea cu Papa: ”Nu avem nevoie de mediatori, ci de un plan de acţiune pentru o pace justă în Ucraina” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a răspuns negativ în privinţa posibilităţii ca Papa Francisc să medieze în războiul din Ucraina dintre Kiev şi Moscova, informează dpa.

Întrebat despre acest lucru într-un interviu de postul de televiziune Rai 1 în timpul unei vizite pe care preşedintele Zelenski o întreprinde în Italia, acesta a spus: "Cu tot respectul pentru Papă, ideea este că nu avem nevoie de mediatori între Ucraina şi agresorul care ne-a ocupat teritorii, ci de un plan de acţiune pentru o pace justă în Ucraina".

Preşedintele Zelenski a spus că trecutul a arătat că nu este posibil să se negocieze cu preşedintele rus Vladimir Putin."Nici o ţară din lume nu poate face asta", a spus liderul ucrainean.

The president of Ukraine also met with Pope Francis. pic.twitter.com/Hq8Ma0rBwt